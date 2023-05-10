Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска

Фото: предоставлено ЦКС

В Курчатовском районе Челябинска произошел пожар. Сгорели 5 мусорных контейнеров, установленные на площадке для сбора отходов. Еще один накопитель (для вторичного сырья) был серьезно поврежден. На месте работал пожарный расчет. Очевидцы, опрошенные полицейскими на месте ЧП, сообщили, что поджог мог совершить 8-летний ребенок.

По факту происшествия, которое произошло 30 апреля возле 13 дома на улице Чичерина, отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции «Курчатовский» начал доследственную проверку. Личность предполагаемого поджигателя уже установлена, в ближайшее время родителей вместе с ребенком вызовут на беседу. Сейчас правоохранительные органы выясняют, был ли еще кто-то замечен в играх с огнем, которые привели к уничтожению дорогостоящего коммунального оборудования.

Контейнеры принадлежали Центру коммунального сервиса. Сумма нанесенного компании ущерба предварительно оценивается в 70 тысяч рублей. Если причастность 8-летнего ребенка подтвердится, Центр коммунального сервиса будет взыскивать с его родителей сумму ущерба в гражданско-правовом порядке. Опыт такой работы у компании имеется. Пару лет назад также в Курчатовском районе был схожий случай. В поджогах контейнеров тогда полиция признала виновным несовершеннолетнего челябинца, родителям которого пришлось раскошелиться за шалости сына.

За первый квартал в Челябинске на контейнерных площадках сгорело 54 мусорных контейнера. По каждому случаю служба безопасности ЦКС проводит проверки, итогом которых становятся обращения в правоохранительные органы. Если причиной возгораний контейнеров является умышленный поджог, выйти на преступников, как правило, помогают записи камер наружного наблюдения и показания очевидцев.

Центр коммунального сервиса обращается ко всем жителям:

— Если вы стали очевидцами противоправных действий на контейнерных площадках, по возможности фиксируйте это на фото или видео и сообщайте о происшествии в полицию или ЦКС. Эта информация поможет найти и наказать преступников, а пресечение случаев порчи и уничтожения мусорных баков, безусловно, будет способствовать улучшению санитарной обстановки.

Контейнеры, уничтоженные в результате огненных ЧП, не всегда удается оперативно заменить на новые из-за существующего дефицита. В результате людям некуда складировать мусор и некоторые оставляют его прямо на земле со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.