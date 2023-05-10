Жажда замучила? В озеро Смолино «нырнул» автокран

Автокран "нырнул" далеко. Фото: Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск / ВКонтакте

Огромный 90-тонный автокран «нырнул» в озеро Смолино в Челябинске. Фотографии и видео уже появились в соцсетях. На них видно, что стрела машины окунулась в воду, а колеса торчат кверху. Необычная авария, которая случилась недалеко от ДК ЧТПЗ, уже стала поводом для шуток в интернете:

Хорошо вписалась табличка, запрещающая купаться. Фото: Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск / ВКонтакте

– Хорошо клюнула, видно, большая рыба!

– Он просто пьет!

Автокран принадлежит компании «Востокмонтажмеханизация», которая сдает в аренду технику и занимается грузоперевозками. О произошедшем там пока не рассказывают. Отделались дежурной фразой.

– Специалисты выехали на место. Работают, – сообщили в компании КП-Челябинск.

Кран держится на одном колесе. Фото: Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск / ВКонтакте

Известно, что пострадавших нет. Второй автокран уже приехал на место, чтобы вытянуть бедолагу.

В районной администрации пока нет информации о произошедшем. Зато в ДК ЧТПЗ готовят комментарий. Позже мы его опубликуем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru