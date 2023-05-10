В Челябинске полицейские отобрали беспилотник у фотографа, который хотел снять салют

За запуск дрона могут оштрафовать Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинской области 9 мая работали группы, которые специально создали для борьбы с несанкционированным запуском беспилотников. Об итогах дня отчитались в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, первый дрон заметили в центре Челябинска во время парада на площади Революции. Он летел на приличной высоте.

— С помощью спецоборудования беспилотник был отведен на безопасное расстояние, — заявили в областном полицейском главке.

Второй дрон увидели вечером, во время фейерверка.

— Летательный аппарат был своевременно перехвачен, посажен на землю и в дальнейшем изъят, — уточняют в ГУ МВД.

При проверке выяснилось, что никакой опасности не было. На изъятом квадрокоптере оказалась установлена всего лишь камера для фото- и видеосъемки, хозяин дрона надеялся получить красивые кадры с салютом.

Напомним, в марте 2023 года в Челябинской области запретили запускать беспилотники. Нарушителям пригрозили не только административной, но и уголовной ответственностью.

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