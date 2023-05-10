В Челябинской области 11 мая на три часа перекроют трассу М-5

Фото: ФКУ Упрдор "Южный Урал"

В Ашинском районе 11 мая полностью остановят движение по трассе М-5. Проехать по отрезку со 1565 по 1576 километр дороги нельзя будет с 10:00 до 13:00.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на участке возобновят буровзрывные работы. Породу вдоль проезжей части разбивают взрывами в ходе реконструкции трассы. Останавливать движение ради безопасности автомобилистов намерены каждый четверг, вплоть до 1 октября. В майские праздники взрывные работы не проводили, но теперь снова начнут.

На легковой машине перекрытый участок М-5 можно будет объехать через Ашу, Миньяр и Сим. Но грузовикам и автобусам придется остановиться и ждать, когда дорогу откроют.

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