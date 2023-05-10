В Челябинской области появится реабилитационно-восстановительная база для участников специальной военной операции

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проанонсировал создание на Южном Урале новой реабилитационно-восстановительной базы для участников специальной военной операции. Об этом глава региона рассказал в своей резиденции во время встречи с семьями военнослужащих разных поколений.

Алексей Текслер обсудил с ними возможность параллельной маршрутизации на лечение, которая позволит обращаться в медицинские учреждения области, в том числе не входящие в систему Минобороны, а также ответил на вопросы о расширении списка реабилитационных учреждений для участников спецоперации.

— Мы сейчас рассматриваем новую реабилитационно-восстановительную базу. Это должна быть санаторного плана площадка, — отметил Алексей Текслер. — В ближайшее время определимся, сделаем. Летом завершим работу по центру реабилитации, куда любой вернувшийся с СВО, может обратиться с любой проблемой. Планы большие на то, чтобы сделать всю необходимую инфраструктуру. В военном госпитале завершим ремонт, приобретем новое оборудование.

Алексей Текслер добавил, что вопросы всесторонней поддержки участников спецоперации их семей по-прежнему остаются в зоне особого внимания. Кроме того, в регионе вводятся дополнительные меры соцподдержки южноуральцев, заключивших контракт с Министерством обороны России. Среди них — дополнительные выплаты, в том числе на детей, помощь в газификации и многие другие.