Алексей Текслер посетил окружной военный госпиталь в Челябинске

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход ремонта окружного военного госпиталя в Челябинске и поздравил бойцов с Днем Победы. Глава региона отметил положительные изменения, произошедшие с его первого визита в госпиталь в январе этого года.

— Часть помещений уже отремонтированы, — прокомментировал Алексей Текслер. — В этом году сделаем полный капитальный ремонт, сейчас это обсудили с руководством госпиталя. В части нового оборудования — 21 единица уже закуплена, сегодня видели уже, как в операционной все выглядит. Персонал, медицинские работники также поблагодарили, отметили, что видна разница между тем, что было и что стало.

Губернатор добавил, что поступила просьба приобрести дополнительное оборудование, в том числе новый аппарат рентген — скоро он появится в лечебном учреждении. Также Алексей Текслер поручил провести благоустройство прилегающей территории, положить новый асфальт и привести в порядок сквер. Глава региона пообщался с проходящими лечение военнослужащими, среди которых есть участники СВО из разных регионов страны.

— Ребята боевые, многие хотят вернуться, если врачи позволят, на передовую. Горжусь ими. У всех хорошее настроение, проходят реабилитацию, лечение. Все хвалят врачей, хорошо кормят, вопросов нет. Так что буду лично курировать завершение всех работ, оказывать всю необходимую помощь, — подчеркнул Алексей Текслер.