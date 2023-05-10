В Челябинской области раньше срока отремонтируют 65 км дорог

Фото: миндортранс Челябинской области.

Благодаря возможности опережающего финансирования в Челябинской области до конца года дополнительно отремонтируют почти 65 км дорог. Так, ремонт автодороги Троицк – Степное, который идёт в Пластовском районе полным ходом, планируется закончить уже в этом году.

По первоначальному плану контракт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» рассчитан на 2 года. Но принятые решения по опережающему финансированию предполагают, что подрядчик «УралДорСтрой» отремонтирует все 18 километров дорожного полотна до конца года. Рабочие уже отфрезеровали 9 км покрытия и завершили на них укладку выравнивающего первого слоя асфальтобетона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил важность своевременно и в полном объеме использовать средства, выделенные в рамках опережающего финансирования, в том числе на дороги. Глава региона высказал ряд предложений на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию как руководитель Комиссии Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы».

— Благодаря решению Президента в отношении региональных объектов вопрос решен через казначейские кредиты. Регионам важно сейчас выбрать все доведенные лимиты по опережающему финансированию дорог, построить и отремонтировать объекты, их ждут люди, — подчеркнул Алексей Текслер.