В Челябинской области пойдут сильные дожди и окрепнет ветер

Вторая половина недели будет сырой и прохладной Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Челябинской области предупреждают об осадках. Небольшие дожди могут начаться на юге региона уже в ночь на четверг 11 мая. Одновременно в большинстве районов Южного Урала возможны заморозки до -5 градусов.

В четверг днем дождь прекратится, значительно потеплеет — до +15, +20 градусов. Ветер усилится до 3-8 метров в секунду, а при порывах может достигнуть 14 метров в секунду.

В пятницу дожди возобновятся, но будут небольшими. Ночью прогнозируют +1, +6, а днем – не более +15 градусов.

К субботе 13 мая ненастье усилится. Если в большинстве районов осадки окажутся небольшими или умеренными, то в самых южных районах и в горах специалисты ожидают сильных дождей. Днем снова температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.

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