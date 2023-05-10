В Челябинской области возбудили уголовные дела после лесных пожаров в окрестностях Миасса

Пожары произошли на прошлой неделе. Фото: vk.com/sad_mayak

Полиция Миасса возбудила уголовные дела по факту лесных пожаров в окрестностях города и на территории Ильменского заповедника. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Расследование ведется по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений путем поджога. В худшем случае виновнику может грозить до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

— Ход и результаты расследования уголовных дел поставлен на контроль прокуратурой Миасса, — уточнили в пресс-центре надзорного ведомства.

Напомним, жители Миасса начали замечать дым со стороны Ильменского заповедника 3 мая. Возгорания фиксировались не только там, но и в лесах пригорода. Разобраться с огнем сотрудникам МЧС удалось только на следующий день. Свидетели рассказали, что видели в районе ЧП некого мотоциклиста, который мог устроить пожары. Полиция нашла мужчину, но он оказался непричастен к преступлениям.

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