В магнитогорских садах погибли три человека из-за пожаров в минувшие выходные

Фото: архив КП

Пожары в садах Магнитогорска унесли жизни трех человек в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первый пожар случился ночью 8 мая в СНТ «Мичурина - 3». Там загорелись садовый дом и деревянная баня. На месте пепелища обнаружили тела двух женщин 69 и 35 лет. Они погибли из-за отравления продуктам горения.

Другой пожар произошел вечером 9 мая в СНТ «Калибровщик - 3». Огнем был уничтожен садовый домик. От отравления продуктами горения погиб 34-летний мужчина.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на месте возгорания в СНТ «Мичурина - 3» работали пять автоцистерн и 23 человека личного состава.

— Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил устройства печного оборудования, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

На месте пожара в СНТ «Калибровщик - 3» работали три автоцистерны и 17 человек личного состава. Предварительной причиной пожара считается нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru