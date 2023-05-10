Ролик челябинского школьника про миниатюрный дом набрал в интернете почти 100 тысяч просмотров

Фото: «Тоша Картошкин» / YouTube.com

16-летний школьник из Челябинска Антон Григорьев продолжает делать блоги про миниатюрный дом, который он построил своими руками. Как сообщает издание Hornews.com, один из его роликов опубликовали на развлекательном сервисе «Пикабу». Видео с названием «Когда съехал от родителей» набрало почти 100 тысяч просмотров.

Антон начал строить миниатюрный дом в 13 лет. Изначально это было одноэтажное здание площадью в 9 квадратных метров. Школьник даже сделал рядом огород, на котором выращивал овощи. Обо всех этих историях он рассказывает в своем YouTube-канале «Тоша Картошкин». В настоящий момент на него подписаны 503 тысячи человек.

Кстати, парень даже пытался ночевать в своей постройке, хотя у него вполне благополучная семья, и из дома его никто не гонит.

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