Путин назначил нового председателя в Центральный райсуд Челябинска

Занимать должность новый председатель будет шесть лет
Фото: Артем КИЛЬКИН
Должность председателя Центрального районного суда Челябинска займет Денис Лекарь. Указ о его назначении в среду, 10 мая, подписал президент России Владимир Путин.
— Назначить на шестилетний срок полномочий председателем центрального районного суда Челябинска Лекаря Дениса Андреевича, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Денису Лекарю – 43 года. Он окончил Челябинский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В органах внутренних дел Лекарь проработал более 16 лет, а затем решил сменить карьеру. В 2016 году был назначен судьей Сосновского районного суда, в 2021 – судьей Челябинского областного суда.
Ранее пост председателя Центрального райсуда Челябинска занимала Рамзия Лутфуллоева. Она покинула должность до истечения срока полномочий в ноябре 2022 года. Ее заявление об отставке одобрила квалификационная коллегия судей региона.
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