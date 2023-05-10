Челябинская область по объемам выданной ипотеки оказалась на третьем месте среди регионов УрФО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в период за январь-март 2023 года оформили 11 тысяч договоров жилищного займа. В общей сложности южноуральцам выдали 26,2 млн рублей. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные КСП региона, Челябинская область оказалась на третьем месте по объемам выданной ипотеки в УрФО.

— Льготная ипотека существенно стимулирует спрос на жилье и влечет рост объемов строительства. В прошлом году Челябинская область перевыполнила планы по вводу жилья на +8,3%. А стройка, как известно, является локомотивом для всех отраслей экономики, — отметили в КСП региона.

Самый высокий показатель выявили в Свердловской области, где оформили 13,3 договоров жилищного займа на сумму почти в 41 млрд рублей. Далее идет ХМАО-Югра, жителям которого выдали 27,3 млрд рублей в виде ипотечных кредитов. Всего же там было оформлено семь тысяч договоров.

В Тюменской области объем кредитования на пять миллиардов меньше, на Ямале – более чем в два раза, в Кургане – почти в пять раз меньше (5,4 млрд рублей).

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