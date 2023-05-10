В Челябинске на турнире «Битва на Урале» выступит чемпион мира по боксу Марк Петровский

Кубинец Мигель Байон представит Челябинск на турнире «Битва на Урале». Фото: предоставлено организаторами

За пару дней до начала турнира в Челябинск прилетел заслуженный мастер спорта России, чемпион мира Марк Петровский (2021). В главном бою вечера в супертяжелой весовой категории (92 кг) он встретится на ринге с аргентинцем Алеханрой Соса.

24-летний Марк Петровский на профессиональном ринге одержал уже три победы, в том числе два — нокаутом.

На турнире «Битва на Урале» выступят и южноуральские боксеры - Андрей Стоцкий, кубинец Мигель Байон и Максим Стахеев. Кстати, Мигель уже четыре года живет и тренируется в Челябинске, успел подучить русский язык, привыкнуть к уральским морозам и даже познакомиться с красивой девушкой (ее имя он держит в секрете).

Сегодня, 10 мая боксеры провели открытую тренировку.

— Мне нужно быть предельно собранным и сконцентрированным. И со своей девушкой общаюсь только по телефону. Вот одержу победу, тогда и можно будет встретиться, прогуляться по городу. Я ставлю перед собой максимальные задачи, хочу выйти на большой титульный бой, — рассказал Мигель Байона.

Серьезно настроен на предстоящий бой и Максим Стахеев. Для него это будет уже второй поединок на профессиональном ринге. И завершать его поражением в присутствии родных и близких он не намерен.

— Физическая форма у меня хорошая, держал ее в нужном тонусе после победного для меня «Кубка Танкограда». Поэтому к предстоящему турниру больше готовились тактически, изучали сильные и слабые стороны соперника, — поделился впечатлениями перед боем Максим Стахеев.

Тяжеловес Андрей Стоцкий отметил, что всю базовую подготовку они прошли на Юге России.

— Сейчас тренировки проводим в облегченном режиме . Но не расслабляемся, ждем с нетерпением старта турнира. За меня придут поболеть друзья и родственники, а еще супруга с маленькой дочуркой. Хочу их порадовать не только победой, но и красивым боксом. Планирую завершить бой досрочно, — поделился своими ожиданиями от боя Андрей Стоцкий.

Однако аргентинец Алехандро Соаса работал на «груше» так, как будто готовил себя к затяжному бою. Не прошло и 20 минут с начала тренировки, как латиноамериканец был мокрым с головы до ног от пота.

— Если хочешь выиграть, надо много над собой работать. Знаю, что у нас будет очень сложный поединок. Но я постараюсь сделать, что могу, и добиться победы. Соперник серьезный, он он не инопланетянин и его тоже можно огорчить, - рассказал Алехандро Соса.

Парни горят желанием порадовать челябинцев красивыми и яркими поединками, находятся в позитивном настроении и рады прилететь в город после продолжительных сборов во Владикавказе, где они работали под руководством известного тренера Виталия Сланова.

Начало вечера профессионального бокса 12 мая в 19.00. Приобрести билеты на него можно в городских зрелищных кассах или на сайте. «Комсомольская правда» является одним из главных информационных партнеров турнира.

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