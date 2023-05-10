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НовостиСпорт10 мая 2023 17:02

В Челябинске на турнире «Битва на Урале» выступит чемпион мира по боксу Марк Петровский

Вечер профессионального бокса пройдет 12 мая
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Кубинец Мигель Байон представит Челябинск на турнире «Битва на Урале». Фото: предоставлено организаторами

Кубинец Мигель Байон представит Челябинск на турнире «Битва на Урале». Фото: предоставлено организаторами

За пару дней до начала турнира в Челябинск прилетел заслуженный мастер спорта России, чемпион мира Марк Петровский (2021). В главном бою вечера в супертяжелой весовой категории (92 кг) он встретится на ринге с аргентинцем Алеханрой Соса.

24-летний Марк Петровский на профессиональном ринге одержал уже три победы, в том числе два — нокаутом.

На турнире «Битва на Урале» выступят и южноуральские боксеры - Андрей Стоцкий, кубинец Мигель Байон и Максим Стахеев. Кстати, Мигель уже четыре года живет и тренируется в Челябинске, успел подучить русский язык, привыкнуть к уральским морозам и даже познакомиться с красивой девушкой (ее имя он держит в секрете).

Сегодня, 10 мая боксеры провели открытую тренировку.

— Мне нужно быть предельно собранным и сконцентрированным. И со своей девушкой общаюсь только по телефону. Вот одержу победу, тогда и можно будет встретиться, прогуляться по городу. Я ставлю перед собой максимальные задачи, хочу выйти на большой титульный бой, — рассказал Мигель Байона.

Серьезно настроен на предстоящий бой и Максим Стахеев. Для него это будет уже второй поединок на профессиональном ринге. И завершать его поражением в присутствии родных и близких он не намерен.

— Физическая форма у меня хорошая, держал ее в нужном тонусе после победного для меня «Кубка Танкограда». Поэтому к предстоящему турниру больше готовились тактически, изучали сильные и слабые стороны соперника, — поделился впечатлениями перед боем Максим Стахеев.

Тяжеловес Андрей Стоцкий отметил, что всю базовую подготовку они прошли на Юге России.

— Сейчас тренировки проводим в облегченном режиме . Но не расслабляемся, ждем с нетерпением старта турнира. За меня придут поболеть друзья и родственники, а еще супруга с маленькой дочуркой. Хочу их порадовать не только победой, но и красивым боксом. Планирую завершить бой досрочно, — поделился своими ожиданиями от боя Андрей Стоцкий.

Однако аргентинец Алехандро Соаса работал на «груше» так, как будто готовил себя к затяжному бою. Не прошло и 20 минут с начала тренировки, как латиноамериканец был мокрым с головы до ног от пота.

— Если хочешь выиграть, надо много над собой работать. Знаю, что у нас будет очень сложный поединок. Но я постараюсь сделать, что могу, и добиться победы. Соперник серьезный, он он не инопланетянин и его тоже можно огорчить, - рассказал Алехандро Соса.

Парни горят желанием порадовать челябинцев красивыми и яркими поединками, находятся в позитивном настроении и рады прилететь в город после продолжительных сборов во Владикавказе, где они работали под руководством известного тренера Виталия Сланова.

Начало вечера профессионального бокса 12 мая в 19.00. Приобрести билеты на него можно в городских зрелищных кассах или на сайте. «Комсомольская правда» является одним из главных информационных партнеров турнира.

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