В Челябинской области стремительно растет количество покусанных клещами

Более 13% клещей оказались переносчиками опасных для человека инфекций Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона уже более 2,5 тыс. жителей Челябинской области обратились к медикам за помощью после укусов клещей. Среди пострадавших 731 ребенок. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю количество пострадавших от укусов выросло в два раза. Стоит отметить, что данные о клещах обобщают с недельной задержкой. Опубликованные Роспотребнадзором цифры относятся к 5 мая. Вероятнее всего, за время майских выходных покусанных клещами стало еще больше.

2,1 тыс. членистоногих южноуральцы аккуратно сохранили и сдали на экспертизу. Выяснилось, что 0,1% клещей были переносчиками энцефалита, а 13,6% заражены боррелиями. Некоторые клещи оказались переносчиками других опасных для человека микроорганизмов – эрлихий и анаплазм.

Напомним, на проверку клещей можно принести в три лаборатории.

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