В Челябинске остановят движение трамваев по проспекту Победы

Остановится движение трамваев в сторону улицы Российской Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске займутся капремонтом трамвайных путей на проспекте Победы. На работу отводят месяц — с 15 мая по 15 июня. В этот период ограничат автомобильное движение, а трамваи не смогут проехать по участку проспекта Победы от улицы Кирова до улицы Болейко (между Теплотехническим институтом и берегом реки Миасс).

Распоряжение о введении ограничений накануне подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Ограничить движение транспорта при выполнении работ открытым способом на проезжей части с прекращением движения трамваев с 5 часов 15 мая до 23 часов 15 июня, – говорится в документе.

Напомним, в реконструкцию трамвайных путей в этом году планируют вложить более миллиарда рублей. Починить планируют, в том числе, 10 переездов на проспекте Победы и еще три десятка – на других челябинских улицах.

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