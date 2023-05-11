Полыхало страшно. Фото: Saimon Soiit / ВКонтакте
В Ленинском районе Магнитогорска 10 мая загорелся гараж во дворе частного дома на улице Достоевского. Стихия быстро перешла на надворные постройки. Зарево было видно издалека.
К счастью, на дом и припаркованную во дворе газель огонь не перебрался. Но пожарным пришлось постараться – полыхало 50 кв. метров.
– Пострадавший 64-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Огромный столб дыма переполошил жителей района. В соцсетях стали делиться фотографиями, предлагать помощь и делиться версиями событий. Но официально причина пожара пока не установлена.
Напомним, в минувшие выходные из-за пожаров в садах Магнитогорска погибли три человека. Две женщины и мужчина отравились продуктами горения. Их тела нашли уже после тушения возгораний.
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