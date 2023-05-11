Южноуральцы стали отдавать предпочтение китайским фильмам и сериалам на 20% чаще

"Однажды в кино". Фото предоставлено онлайн-кинотеатром KION

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали как изменились предпочтения в смотрении у жителей Челябинской области за год с апреля 2022 года по апрель 2023 года и рассказали о самых популярных видах зарубежного контента, который южноуральцы чаще всего смотрят в онлайн-кинотеатрах.

Среди зарубежного контента наибольшей популярностью у жителей России пользуются турецкий, индийский, корейский, латиноамериканский и китайский контент. Новый тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков: по данным экспертов отрасли, после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий. Однако драйвером смотрения и интереса среди пользователей KION остается контент собственного производства - оригинальная линейка контента, фильмы и сериалы.

"Далекие странники". Фото предоставлено онлайн-кинотеатром KION

На Южном Урале за прошлый год жители стали на 20% чаще выбирать китайские фильмы и сериалы. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION тайтлами популярных фильмов и сериалов.

"Постучись в мою дверь". Фото предоставлено онлайн-кинотеатром KION

Так, в пятерку самых популярных китайских фильмов и сериалов в Челябинской области вошли: мелодрама “Киберкраш: влюбится в твою улыбку”, рассказывающая трогательную историю любви двух геймеров, китайский фантастический мультфильм о силе духа и выживании “Боевой континент”, биографическая драма “Ип Ман” о признанном мастере кунг-фу, приключенческий мультфильм “Рок Дог” о псе Боуди, который не унывает, несмотря ни на что. Пятерку лидеров среди китайских кинолент, наиболее популярных на Южном Урале, замыкает мелодрама “Яркая луна династии Тан”, которая перенесет зрителя в интриги китайского двора 627-649 годов.

Аналитики также выделяют на Южном Урале возрастающий интерес к турецкому контенту. Наиболее популярными фильмами и сериалами у жителей Челябинской области стали: непредсказуемая мелодрама с Бураком Озчивитом и премией “Эмми” “Черная Любовь”, исторический эпос о жизни легендарного турецкого правителя “Воскресший Эртугрул”, популярная турецкая комедийная мелодрама “Номер 309”, восточная историческая сказка “Султан моего сердца”, сиквел фантастического боевика “Волк” “Отряд 2039”

"Сверхновая". Фото предоставлено онлайн-кинотеатром KION

Среди корейских фильмов и сериалов жители региона выделяют следующие: романтическая дорама с Кон Ю и Ким Го-ын "Демон”, хитовая дорама с экскурсом в историю Южной Кореи “Отель “Дель Луна”, экшн комедия с Чха Тхэ-хён “Полицейская академия”, история о любви и ненависти сквозь века “История девятихвостого лиса”, красочная драма о любви и королевских интригах “Императрица Ки”.

Самыми популярными у южноуральцев индийскими кинопроектами стали: драма “Однажды в кино” о мальчике из трущоб, который готов на все, чтобы кино было с ним каждый день, остросюжетный триллер с элементами детектива о трудных подростках “Непризнание”, драма “Каранджит Каур”, основанная на реальной истории жизни актрисы Санни Леоне, приключенческое фэнтези “Брахмастра, Часть 1: Шива”, вдохновленное традиционным индийским эпосом, дерзкая история о трех женщинах, уставших мириться с жестокостью собственных мужей, “Черные вдовы”.

"Служанка". Фото предоставлено онлайн-кинотеатром KION

Латиноамериканские фильмы и сериалы также популярны среди жителей Челябинской области. Чаще всего южноуральцы смотрели бразильский триллер о мужчине, который мстит обидчикам своей семьи, “Каратель”, культовый мексиканский сериал “Дикая роза”, о том, к чему может привести неравный брак, комедийная драма о крупном ограблении “Афера века”, криминальный бразильский триллер “Принцесса якудза”, драматическая комедия о типичном холостяке и противнике долгих отношений “Ненастоящий папа”.

«Мы видим изменение предпочтений южноуральцев в выборе фильмов и сериалов за последний год, среди зарубежного контента зафиксировано смещение интересов в сторону трендового азиатского, индийского и латиноамериканского контента. По-прежнему есть высокий спрос на российский кинематограф – лидерами по просмотрам в нашем онлайн-кинотеатре остаются оригинальные фильмы и сериалы KION, каждый месяц мы выкладываем на платформу такие киноновинки. Например, на предстоящих выходных южноуральцы смогут посмотреть все серии драмеди с Любовью Аксеновой “Почка-2” и новые серии “Сергий против нечисти”», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.