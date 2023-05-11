В Челябинской области при пожаре со взрывом погиб пенсионер

Фото: vk.com/selskoe_hozyaistvo_ku

Пенсионер погиб при пожаре в селе Усть-Багаряк Кунашакского района.

Пламя вспыхнуло ночью. Как рассказали в региональной противопожарной службе, причиной возгорания, скорее всего, стала аварийная электропроводка на веранде.

Огонь охватил два частных жилых дома и надворные постройки. Взорвался оказавшийся в пламени газовый баллон.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Дотла сгорели оба дома, постройки и автомобиль «Нива». Пожарным удалось отстоять соседние здания на улице.

В остове одного из сгоревших домов нашли тело 65-летнего хозяина, жителя Озерска. Известно, что дом в селе мужчина использовал как дачу.

Напомним, пенсионер попал в больницу после пожара в частном секторе в Магнитогорске.

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