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НовостиОбщество11 мая 2023 7:54

В Челябинске на три недели перекроют перекресток проспекта Ленина и улицы Российской

Там будут чинить водопровод
Елена КОЛЧИНА
Дорогу раскопают, чтобы заменить трубы

Дорогу раскопают, чтобы заменить трубы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске ограничат движение на пересечении проспекта Ленина с улицами 3-о Интернационала и Российской. Это сделают ради капитального ремонта водопровода. Соответствующее распоряжение подписал вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала ограничат ради раскопок лишь частично. Проезд будет затрудним с 8:00 21 мая до 20:00 22 июня.

А вот перекресток проспекта Ленина и Российской собираются полностью перекрыть. Трубы там планируют менять с 8:00 28 мая до 20:00 20 июня.

Напомним, из-за ремонта водопровода часть проспекта Ленина уже закрыта для автомобилей с 10 мая.

Вдобавок в мае и июне ограничат движение по проспекту Победы. Там будут реконструировать трамвайные пути.

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