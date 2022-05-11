В Карабаше открыт сезон фонтанов

В Карабаше Челябинской области открыли сезон фонтанов. В честь события досуговый центр «Сфера» провёл праздничный концерт и игровую программу. Даже штормовой ветер не помешал гостям собраться в ожидании светомузыкального шоу.

Комментирует глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко:

— Фонтаны стали любимым местом семейного отдыха и встреч для молодёжи. Рядом всегда слышен детский смех, и всё лето будет звучать музыка. В новом сезоне решено оставить полюбившиеся плейлисты с классическими и современными композициями.

«Сухой» фонтан в центре города считается пешеходным. Его поверхность находится на уровне асфальта, поэтому можно гулять между высоких струй, бьющих из-под земли. Впервые был запущен в 2021 году и стал частью нового городского пространства – центральной площади. Её построили при поддержке РМК, компания оплатила разработку проектно-сметной документации.

Фонтан на городском пруду стал подарком от предприятия «Карабашмедь» (входит в Группу РМК) к 200-летию города. «Плавающая» конструкция расположена в старой части города на улице Освобождения Урала. Несколько десятилетий назад буквально через дорогу тоже находился фонтан.

Комментирует главный инженер АО «Карабашмедь» Сергей Пономарёв:

— Фонтан размером 66х13 метров смонтирован на понтоне. Специальные форсунки в определённой последовательности создают различные водные рисунки. Высота струй достигает 20 метров, воду подают 29 насосов, освещение обеспечивают 127 светодиодныхсветильников и однолазерное оборудование. Для управления объектом на набережной построено техническое помещение, где смонтирована система автоматики и компрессорная установка.

Фонтан на городском пруду работает каждый день с 7:00 до 23:00. Дневное шоу с музыкой запускается с 13:30 до 14:00. Лазерное шоу на воде проходит с 21:30 до 22:00.

Фонтан на центральной площади включён с 8:00 до 23:00. Светомузыкальная программа продолжается с 19:00 до 21:30 с получасовым перерывом.