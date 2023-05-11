Обматерила сотрудника ГИБДД: женщина заплатит 15 тысяч рублей за голосовое сообщение

В суде женщина признала свою вину и раскаялась.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области суд вынес приговор женщине, обматерившей сотрудника ГИБДД в голосовом сообщении. За публичное оскорбление представителя власти она заплатит 15 тысяч рублей.
Горе-водителя сотрудник ГИБДД остановил вечером в городе Бакал. Инспектор составил сразу несколько протоколов: у женщины не было страховки и прав, зато была тонировка на лобовом и боковых стеклах. Машину забрали на штрафстоянку.
Нарушительница обиделась и решила выплеснуть эмоции в групповом чате. Она записала и отправила голосовое сообщение, адресовав его тому самому инспектору.
– Она высказалась грубой нецензурной бранью, тем самым публично оскорбила сотрудника в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, – сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В суде женщина раскаялась и признала свою вину, поэтому отделалась штрафом в размере 15 тысяч рублей.
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