Самолеты из Челябинска в Москву будут летать в два раза чаще

Каждый день "Аэрофлот" будет выполнять 6 рейсов между Москвой и Челябинском.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 1 июня «Аэрофлот» в два раза увеличит частоту полетов между столицей России и Южным Уралом. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. С начала лета вместо трех рейсов в день перевозчик будет выполнять до шести рейсов ежедневно.
– С 1 июня частота полетов составит пять рейсов в день. Со 2 июня добавится еще один рейс авиакомпании «Россия». С начала июля все шесть рейсов в день будет выполнять «Аэрофлот». Кроме того, авиакомпания «Победа» на данном направлении также продолжит выполнять два ежедневных рейса, – отметили в ведомстве.
Таким образом, всего в неделю авиакомпании Группы «Аэрофлот» будут выполнять до 56 рейсов между Москвой и Челябинском. Это позволит пассажирам запланировать наиболее удобное для себя время вылета и получить больше возможностей для комфортных перелётов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул.
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