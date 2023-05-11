В Челябинске учеников эвакуировали из школы

Школа №21. Фото: google.ru/maps

В Челябинске утром 11 мая пришлось срочно эвакуировать учеников и педагогов из здания школы №21. Как сообщили родители в соцсетях, детей отправили по домам из-за сообщения о минировании.

В городском управлении МВД заявили, что проверили школьное здание и никаких опасных предметов не нашли.

Отметим, ложные сообщения о бомбах в последние дни получают школы в разных российских регионах. Накануне эвакуировали школы и детский сад в Коми, 11 мая ложные сообщения об угрозе пришли сразу в несколько школ в Казани.

В Челябинске массовые эвакуации проходили и в мае прошлого года.

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