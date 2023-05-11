У выхода горел пол: в Челябинской области 39 человек спасли из общежития во время пожара

Фото: ГУ МЧС и ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке челябинской области произошел пожар в общежитии. Люди не могли самостоятельно выбраться из здания, на помощь им пришли спасатели и полицейские.

Четырехэтажка на улице Строителей загорелась поздним вечером 7 мая. Огонь вспыхнул на первом этаже. Пламя объяло деревянный пол во входной группе и коридоре. Здание быстро стало заполняться дымом.

В общежитие успели попасть двое полицейских – они первыми прибыли на место ЧП. Кирилл Товстолуцкий и Николай Дербенев поднялись на верхние этажи и помогали жильцам выбираться через окна и спускаться по лестницам, которые подали приехавшие на вызов пожарные.

— Среди спасенных - пенсионерка и один малолетний ребенок, — рассказали в областном полицейском лавке.

Как уточнили в седьмом пожарно-спасательном отряде регионально ГУ МЧС, всего эвакуировали 39 человек. Никто не погиб, но один их жильцов успел сильно надышаться дымом. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Огонь быстро потушили. После пожара начали доследственную проверку, выясняют причину возгорания.

— Помещения здания сильно пострадали. Стражи порядка организовали охрану объекта, чтобы граждане могли забрать свои личные вещи, — добавили в полиции.

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