Звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин провел тренировку для юных хоккеистов в Чебаркуле

Уже второй раз актер приезжает в Чебаркуль, чтобы провести тренировку для маленьких спортсменов . Фото: Главные новости Чебаркуля / ВКонтакте

В город Чебаркуль Челябинской области приехал актер сериала «Молодежка» Иван Жвакин. В известном сериале про хоккей у него была одна из главных ролей – крайний нападающий Александр Костров. А в родные края (сам он родом из Коркино) он приехал, чтобы провести тренировку для тех, кто только начинает свой путь в хоккее.

Российский актер отрабатывал вместе с маленькими спортсменами обычные приемы: разминку, броски и силовые упражнения. А потом сфотографировался со всеми желающими. Их оказалось немало.

– Эта тренировка от сериальной практически ничем не отличается. У нас отличная хоккейная школа и, благо, у меня тоже были классные тренеры, – рассказывает Иван Жвакин.

Уже второй раз актер приезжает в Чебаркуль, чтобы провести тренировку для юных спортсменов в рамках сборов детского лагеря «Звезда хоккея»

– Дети видят, что звезды такого масштаба приезжают к нам на сборы, их это мотивирует, заряжает энергией. Благодаря этому они понимают, что до мечты рукой подать, она с ними на льду, – передают слова руководителя «Звезды хоккея» Тимура Хамидуллина в паблике «Главные новости Чебаркуля».

Но занимаются с детьми и профессиональные хоккеисты – игроки «Трактора».

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