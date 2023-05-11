Ночной кошмар садовода: в Челябинской области прогнозируют заморозки до -5 градусов

В выходные погода вряд ли будет располагать к прогулкам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителей Челябинской области предупреждают о заморозках в воздухе и на поверхности почвы. В ночь на 12 мая температура может опуститься до -5 градусов. Дачникам придется поволноваться за растения в своих огородах.
В следующие две ночи температура воздуха станет колебаться от 0 до +7 градусов.
Днем в пятницу будет прохладно: всего +11, +16 градусов. В большинстве районов Южного Урала пройдут дожди.
Дождливыми, по расчетам метеорологов, окажутся и выходные. В ближайшие субботу и воскресенье на всей территории Челябинской области возможны небольшие или умеренные дожди. Самая сырая погода ждет жителей южных районов региона. Там прогнозируют сильные дожди.
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