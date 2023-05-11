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НовостиОбщество11 мая 2023 11:19

В Челябинской области с 2024 года будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

Новую памятную дату утвердили сегодня депутаты Заксобрания
Дарья ЧУВАТКИНА
Выставка, посвященная добровольческому корпусу работает сейчас на Кировке. Фото: пресс-служба губернатора.

Выставка, посвященная добровольческому корпусу работает сейчас на Кировке. Фото: пресс-служба губернатора.

У южноуральцев появилась ещё одна памятная дата. Ежегодно 11 марта в Челябинской области будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты регионального парламента.

Инициатором новой памятной даты стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что это еще один шаг к сохранению исторической памяти и преемственности поколений, а также знак благодарности потомков победителям фашизма.

— Теперь мы будем официально отмечать этот праздник, — обратил внимание Алексей Текслер. — С этого дня будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы. Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области.

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