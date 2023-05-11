В Челябинской области с 2024 года будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

Выставка, посвященная добровольческому корпусу работает сейчас на Кировке. Фото: пресс-служба губернатора.

У южноуральцев появилась ещё одна памятная дата. Ежегодно 11 марта в Челябинской области будут отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты регионального парламента.

Инициатором новой памятной даты стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что это еще один шаг к сохранению исторической памяти и преемственности поколений, а также знак благодарности потомков победителям фашизма.

— Теперь мы будем официально отмечать этот праздник, — обратил внимание Алексей Текслер. — С этого дня будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы. Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области.

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