В Ленинском районе Челябинска до 15 мая закроют движение трамваев

Ограничения будут действовать с 12 мая до 15 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ленинском районе Челябинска на три дня закроют движение трамваев. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».

— Движение трамваев в Ленинском районе закрывается из-за ремонта трамвайных путей по улице Машиностроителей. Ограничения будут действовать с 22:00 часов 12 мая до 6:00 часов 15 мая, — уточнили в организации.

Движение трамваев №18 и №22 будет осуществляться до кольца на улице Харлова.

Напомним, ограничения для общественного транспорта также собираются ввести на проспекте Победы. С 15 мая для трамваев закроют участок от ул. Кирова до ул. Болейко.

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