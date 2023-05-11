В День семьи, любви и верности южноуральцев поженят в секретном месте

Массовых регистраций брака в необычном месте еще не было ни в одном городе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В День семьи, любви и верности жителей Челябинской области будут женить в секретном месте. Такая возможность сделать знаковый день еще более незабываемым появится у 16 влюбленных пар. Для этого им нужно выиграть в конкурсе.

– В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности мы объявляем конкурс для молодоженов, желающих зарегистрировать брак в чудесном месте. Сделать бракосочетание эксклюзивным смогут 8 пар из Челябинска и 8 пар из Магнитогорска, – сообщили в областном Госкомитете по делам ЗАГС.

Для участия в конкурсе нужно заполнить специальную форму, указать данные о женихе и невесте, и поделиться историей любви. Заявки принимаются до 1 июня.

Молодоженам обещают незабываемую массовую регистрацию брака в месте, которое станет для них настоящим сюрпризом.

– Народные приметы уверяют, что брак, заключенный 8 июля, в День семьи, символично будет крепким, полным счастья и любви. Вдобавок число 8 символизирует бесконечность. А такого формата свадеб еще не было ни в одном городе, – отметили в ведомстве.

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