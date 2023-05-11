В Челябинской области учреждены новые награды волонтерам и наставникам

Фото: пресс-служба губернатора.

Парламент Челябинской области утвердил новые региональные награды. С инициативой изменить закон выступил губернатор Алексей Текслер. По его мнению, награды были приняты еще в 2003 году и сильно устарели. Например, не был учтен вклад волонтеров, общественных организаций и наставников.

Теперь у награды «За заслуги перед Челябинской областью» появилась медаль и три степени. Она присуждается за вклад в благополучие и рост благосостояния населения, развитие экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства и других сфер.

Также южноуральцы будут награждаться медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Учреждены и новые Знаки отличия. «За благое дело» вручается социальные проекты, волонтерство, поддержку жителей области, которые находятся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей и молодых специалистов, а также за сохранение и развитие культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта в области.

Утверждены законом новые знаки отличия: «За безупречную службу», «За смелость и отвагу», «Почетный наставник».

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