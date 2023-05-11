В Челябинской области задержали мотоциклиста, ловившего рыбу в Ильменском заповеднике

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Миасса, ловившего рыбу в Ильменском заповеднике. Мужчину задержали во время рейда, который проводили полицейские совместно с работниками особо охраняемой природной территории.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчина передвигался в заповеднике на мотоцикле. Полицейские изъяли у браконьера сеть и рыбу. Незаконной добычей оказались щуки, караси, окуни и чебаки. Своими действиями мужчина нанес ущерб на сумму более 50 тысяч рублей.

— В отношении задержанного возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»), — уточнили в региональном полицейском главке.

С мужчины взято обязательство о явке. В худшем случае ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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