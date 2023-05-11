Сироты Челябинской области будут получить выплаты на жилье

Фото: минсоц Челябинской области.

В Челябинской области утвердили новые выплаты на жилье сиротам старше 23 лет. Инициативу губернатора региона Алексея Текслера поддержали депутаты Законодательного собрания области.

По утвержденному сегодня закону право на выплату имеют дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, старше 23 лет, если у них нет собственного жилья. Выплату можно объединить с другими мерами государственной поддержки, например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья» или средствами на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка многодетным семьям.

Как заметил Алексей Текслер, механизм сертификатов уже применяется в регионе, в частности для детей с инвалидностью, которым необходима реабилитация.

— Сейчас практику с сертификатами будут использовать для расселения детей-сирот старшего возраста, у многих из которых уже есть свои семьи, — добавил глава региона.

Отметим, принятый законопроект предусматривает покупку качественного и современного жилья. Так, имеются требования по году постройки – дом должен быть не старше 7 лет.

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