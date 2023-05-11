В пяти городах Челябинской области объявили предупреждение об НМУ

В период НМУ предприятия должны снизить выбросы вредных веществ Фото: Андрей АБРАМОВ

В пяти городах Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени. В министерстве экологии региона сообщили, что в ближайшие дни будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.

— Промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов, — уточнили в ведомстве.

Предупреждение об НМУ в Челябинске, Сатке, Коркино и Златоусте будет действовать с 19:00 часов 11 мая до 19:00 часов 12 мая. В Карабаше – с 19 часов 11 мая до 19 часов 12 мая.

Напомним, жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной министерства экологии или по телефону +7-906-890-96-70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

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