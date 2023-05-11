На ринге будет жарко: стал известен состав пар на турнир по профессиональному боксу «Битва на Урале» в Челябинске

В главном бою на ринг выйдут Марк Петровский (Россия) - Максимилиано Алехандро Соса (Аргентина). Фото предоставлено организаторами

В главном бою вечера на ринг выйдет чемпион мира среди любителей 2021 года россиянин Марк Петровский. Ему в 8-раундовом бою будет противостоять более опытный аргентинец Алехандро Соса.

— Я начинаю свою карьеру в профессиональном боксе, и пока без поражений иду (три победы, две из них нокаутом). Не хочу портить статистику (улыбается). Поэтому и настраиваюсь на бой очень серьезно. Соперник у меня опытный. Я еще боксом не занимался, а он уже выходил на профессиональный ринг. Титул чемпиона мира по любителям в профи не котируется, это совсем другой вид спорта. Буду стремиться завершить бой досрочно — пропустить меньше ударов и сохранить здоровье, — поделился ожиданиями от поединка Марк Петровский.

Вечер профессионального бокса, который пройдет завтра, в пятницу 12 мая, соберет ведущих российских и зарубежных боксеров. В программе восемь поединков. Четыре из них — выставочные бои с участием перспективных южноуральских боксеров (смотри состав пар ниже), в том числе, и поединок кубинца Мигеля Байона, который уже четыре года живет и тренируется в Челябинске. В составе южноуральской команды также выступят Дониер Назаров, Ильяс Додаржонов, Алексей Кошкин, Ахмадшох Махмадшоев и Антон Касимовский.

Президент промоутерской компании UralBoxingPromotions Евгений Вайнштейн отметил, что это удобный формат для любителей бокса: на ринге можно будет увидеть в деле как опытных боксеров, так и одаренных ребят, которые только делают первые шаги на профессиональном ринге.

Согласен с этим и главный тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов. Он считает, что такие поединки будут полезны для наших ребят.

— Для них это фактически дебют на профессиональном ринге. Буду пристально следить за их поединками. Уверен, что они смогут показать качественные и интересные бои. Ну и, конечно же, жду ярких поединков от участников основной программы турнира, — подчеркнул Фаригат Касымов.

Одним из организаторов турнира является спортивный директор промоутерской компании UralBoxingPromotions Константин Пономарев. Известный в прошлом боксер-профессионал раньше сам выходил на ринг челябинского Дворца спорта «Юность», однако в этот раз у него другая роль и функции.

— Теперь я оказался по ту сторону ринга, но волнение охватывает не меньшее. Была проведена большая организационная работа и хочется, чтобы любители бокса получили удовольствие от просмотра боев. Ребята приехали, чтобы показать красивые поединки. Советую всем прийти и поддержать их. Уверен, что они не разочаруют зрителей», — говорит Константин Пономарев.

Организаторами вечера профессионального бокса «Битва на Урале» выступают промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области и при поддержке федеральной сети АЗС «Tamic Energy», энергетического напитка «Powercell» и Фонда поддержки спорта Челябинской области. Одним из информационных партнеров является и Медиахолдинг «Комсомольская правда».

Начало турнира в челябинском ДС «Юность» — завтра, 12 мая в 19.00. Приобрести билеты на спортивное событие можно в городских зрелищных кассах, на сайте, а также непосредственно перед боями в ДС «Юность».

Турнир по профессиональному боксу «Битва на Урале». Челябинск, 12 мая. ДС «Юность». 19.00. Состав пар:

Выставочные бои

1. Дониёр Назаров (Челябинск) - Михаил Гильметдинов (Курган)

Весовая категория до 67 кг. 4 раунда

2. Ильяс Додаржонов (Челябинск) - Алексей Кошкин (Златоуст)

Весовая категория до 75 кг. 4 раунда

3. Антон Касимовский (Челябинск) - Алексей Кузин (Нижний Тагил)

Весовая категория до 71 кг. 4 раунда

4. Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск) - Владислав Хотенов (Ульяновск)

Весовая категория до 67 кг. 4 раунда

Основные бои

1. Максим Стахеев (Россия) - Артем Ткаченко (Россия)

Весовая категория до 52,1 кг. 4 раунда

2. Луис Мигель Байона (Куба) vs Мирзакамол Нематов (Узбекистан)

Весовая категория до 69,9 кг. 6 раундов

3. Андрей Стоцкий (Россия) - Максим Чемезов (Россия)

Весовая категория до 90,7 кг. 6 раундов

4. Марк Петровский (Россия) - Максимилиано Алехандро Соса (Аргентина)

ГЛАВНЫЙ БОЙ. Весовая категория свыше 90,7 кг. 8 раундов

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