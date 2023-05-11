Прокуратура начала проверку по факту пожаров в садах Озерска

Фото: Подслушано в Озерске / Vk.com

На территории СНТ-5 города Озерска вечером 11 мая вспыхнул крупный пожар. Очевидцы заметили несколько столбов дыма вблизи озера Большая Нанога.

Фото: Подслушано в Озерске / Vk.com

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что вблизи садов загорелся камыш.

— На месте работают силы и средства спецуправления №1 ФПС МЧС России, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Прокуратура Челябинской области уже начала проверку по факту пожара в СНТ-5. На место выехал прокурор Озерска Сергей Волков

— В ходе проверки будет дана оценка, в том числе исполнению садовым товариществом требований пожарной безопасности, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пострадавших от пожара просят обращаться за правовой помощью в прокуратуру Озерска (ул.Пушкина, 3 «а», тел. 8-35130 4-57-54).

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