В Челябинске образовалась дымовая завеса из-за лесных пожаров в соседних регионах

Фото: министерство экологии Челябинской области

Появление плотного дыма в Челябинске связано со влиянием пожаров в соседних Свердловской и Курганской областях. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в министерстве экологии региона.

— В настоящий момент плотная дымка окутала центральный район Челябинска. Первыми сильный запах гари и снижение видимости заметили жители поселка Чурилово. Сейчас запах гари и задымление наблюдается во всех районах города, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Минэкологии порекомендовали челябницам не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице до минимума, а также употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений. В настоящий момент в большинстве районов города фиксируются превышения по взвешенным веществам.

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