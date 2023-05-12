Огонь уничтожил 11 теплиц. Фото: Подслушано в Озерске / ВК

В садах под Озерском вспыхнул крупный пожар. Огонь захватил СНТ «Черемушки» и СНТ «Вишенка». В первом – дома и огороды отстояли. А вот во втором стихия успела разгуляться – пострадали 8 участков.

– Повреждено 6 домов, 2 бани, 11 теплиц и 5 надворных построек, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

К счастью, люди во время пожара не пострадали. Местные, к слову, активно помогали пожарным тушить постройки, чтобы огонь не перекинулся дальше.

Огонь быстро распространялся по СНТ. Фото: Подслушано в Озерске / ВК

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания, а полиция по горячим следам задержала вероятного «поджигателя». Оперативники вместе с начальником местного МВД Кириллом Черепенькиным быстро нашли причастного к крупному пожару.

48-летний мужчина строил на своем участке теплицу. Во время сварочных работ искра попала в траву, огонь распространялся так быстро, что сам садовод потушить его попросту не смог.

– Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы пожарного надзора для привлечения мужчины к ответственности, – сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Огонь успел вдоволь разгуляться. Садоводы потеряли не только свою рассаду, дотла сгорели теплицы, домики и бани. Сразу после пожара на место выезжал прокурор Озерска Сергей Волков. Пострадавших от пожара просят обращаться за правовой помощью в прокуратуру Озерска (ул.Пушкина, 3 «а», тел. 8-35130 4-57-54).

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