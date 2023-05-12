Над Челябинском не рассеивается дымка, в МЧС и минэкологии винят в этом пожары в соседних регионах

В ближайшие дни дымка вряд ли развеется
Фото: Ольга ЩАПИНА
Челябинске не спешит покидать серый туман. Его причиной называют пожары в соседних регионах.
— Дымка, которую наблюдают жители, связана с природными пожарами в Свердловской области, — заявили 11 мая в региональном ГУ МЧС. Ситуация с природными пожарами на Южном Урале, по данным ведомства, стабилизировалась.
В министерстве экологии Челябинской области версию поддержали, но список мест, откуда тянется дым, расширили:
— В Челябинске и на территории области продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах. Ситуация с пожарами в Свердловской, Курганской и Тюменской областях до сих пор остается сложной.
Между тем в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше продлили режим неблагоприятных метеоусловий сразу на три дня — с вечера 12 мая до 19:00 понедельника 15 мая. В Единой дежурно-диспетчерской службе объясняют, что вредным примесям мешает рассеиваться в атмосфере слабый ветер.
По данным единой системы слежения за качеством воздуха, в Челябинске регистрируют повышенное содержание в воздухе взвешенных микрочастиц.
Пока смог не рассеется, специалисты МЧС посоветовали челябинцам не открывать в квартирах окна и поменьше гулять на улице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru