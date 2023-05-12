Над Челябинском не рассеивается дымка, в МЧС и минэкологии винят в этом пожары в соседних регионах

В ближайшие дни дымка вряд ли развеется Фото: Ольга ЩАПИНА

Челябинске не спешит покидать серый туман. Его причиной называют пожары в соседних регионах.

— Дымка, которую наблюдают жители, связана с природными пожарами в Свердловской области, — заявили 11 мая в региональном ГУ МЧС. Ситуация с природными пожарами на Южном Урале, по данным ведомства, стабилизировалась.

В министерстве экологии Челябинской области версию поддержали, но список мест, откуда тянется дым, расширили:

— В Челябинске и на территории области продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах. Ситуация с пожарами в Свердловской, Курганской и Тюменской областях до сих пор остается сложной.

Между тем в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше продлили режим неблагоприятных метеоусловий сразу на три дня — с вечера 12 мая до 19:00 понедельника 15 мая. В Единой дежурно-диспетчерской службе объясняют, что вредным примесям мешает рассеиваться в атмосфере слабый ветер.

По данным единой системы слежения за качеством воздуха, в Челябинске регистрируют повышенное содержание в воздухе взвешенных микрочастиц.

Пока смог не рассеется, специалисты МЧС посоветовали челябинцам не открывать в квартирах окна и поменьше гулять на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru