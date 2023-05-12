За бронзовую медаль чемпионата мира по боксу в Ташкенте южноуралец Эдмонд Худоян получит 50 тысяч долларов

Бронзовая медаль Эдмонда Худояна на чемпионате мира в Ташкенте стала его лучшим достижением на международных турнирах. Фото Федерации бокса России

В Ташкенте близится к завершению чемпионат мира по боксу среди мужчин (Международная ассоциация бокса, объединяющая национальные федерации бокса - IBA). Первую награду в копилку сборной России принес боксер из Златоуста Эдмонд Худоян (до 48 кг). В полуфинале южноуралец уступил прошлогоднему чемпиону Азии Санжару Ташкенбаеву из Казахстана и завоевал бронзовую медаль. Боксер из Казахстана успешно проводил контратаки, выиграл первый раунд, Худоян отыгрывался, шел вперед, раскрывался, пытаясь наверстать упущенное, но Санжар зарабатывал очки точными ударами и в итоге выиграл.

На пути к пьедесталу южноуральский спортсмен одержал три уверенные победы — взял верх над турком Нуроллахом Ойала, марокканцем Хамзу Ессаади и Вуттичаем Юрачаи из Таиланда.

Бронзовая медаль Эдмонда Худояна на чемпионате мира в Ташкенте стала его лучшим достижением на международных турнирах.

Отметим, что в ½ финала вышли еще пять российских спортсменов. Все они уже гарантировали себе бронзовые медали.

Кстати, по решению Международной ассоциации бокса все российские спортсмены на чемпионате мира в Ташкенте выступают под российским триколором и в форме национальной сборной. А в случае завоевания золотых наград на награждении будет звучать Гимн России.

Призовой фонд чемпионата мира в Ташкенте составляет 5,2 миллиона долларов. Победителям турнира получат по 200 тысяч, серебряные призеры по 100 тысяч, бронзовые — по 50 тысяч долларов.

Напомним, что тренерский штаб национальной сборной России по боксу возглавляет Виктор Фархутдинов из Златоуста.

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