Из Челябинска открывают прямые перелеты в Египет

Фото: Григорий Середкин

Челябинским поклонникам внешнего туризма снова открывают «окно в мир». Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», с конца мая станет доступным то, что отняли приснопамятный ковид и набившие оскомину санкции — прямые перелёты в Египет.

— Примечательно, что в расписании аэропорта имени Курчатова пока рейсов нет, хотя это дело времени, ведь заявившийся перевозчик билеты уже продаёт, — пишет авторы паблика. — И если верить плану продаж, то сесть на самолёты из Челябинска до Хургады и Шарм-эш-Шейха можно будет без препятствий — только имейте деньги на путёвки: от 80 тысяч до 120 тысяч рублей.

Авторы «Челябушки» добавляют, что, конечно, желающие найдутся и запуск египетского направления принесёт неприятности конкурентам — курорты Красного моря по обыкновению поглощают часть турпотока у Турции.