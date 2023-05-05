На вокзал в Челябинске приехал Поезд Победы

Фото: ЮУЖД

На челябинском вокзале встретили Поезд Победы, который предварительно прокатился по городам региона. Самое привлекательное по нынешним высокотехнологичным временам в этом составе — паровая тяга. Как передаёт паблик о жизни региона «Челябушка», на каждой остановке придумали что-то своё: в Магнитке выпустили в небо белых голубей как символ мира, златоустовцы получили на память фронтовые письма-треугольники, на перроне в областном центре — ретро-выставка.

— Вообще, готовность к 9 мая в Челябинске полная. Он более-менее чист и, разумеется, украшен. Накануне провели генеральный прогон торжественного построения войск на площади Революции и репетиция была не менее зрелищной, чем предстоящее мероприятие, — пишут авторы канала. — А этим утром возле ЮУрГУ станцевали Вальс Победы — тоже любо-дорого посмотреть.