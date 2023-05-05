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НовостиОбщество5 мая 2023 12:40

На вокзал в Челябинске приехал Поезд Победы

Общественники подметили, как город готовится к 9 Мая
Источник:kp.ru
Фото: ЮУЖД

Фото: ЮУЖД

На челябинском вокзале встретили Поезд Победы, который предварительно прокатился по городам региона. Самое привлекательное по нынешним высокотехнологичным временам в этом составе — паровая тяга. Как передаёт паблик о жизни региона «Челябушка», на каждой остановке придумали что-то своё: в Магнитке выпустили в небо белых голубей как символ мира, златоустовцы получили на память фронтовые письма-треугольники, на перроне в областном центре — ретро-выставка.

— Вообще, готовность к 9 мая в Челябинске полная. Он более-менее чист и, разумеется, украшен. Накануне провели генеральный прогон торжественного построения войск на площади Революции и репетиция была не менее зрелищной, чем предстоящее мероприятие, — пишут авторы канала. — А этим утром возле ЮУрГУ станцевали Вальс Победы — тоже любо-дорого посмотреть.