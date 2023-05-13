В Челябинске пожарные спасли шесть человек из горящего дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящего дома на улице Батумской. Пожар начался на лестничном пролете многоквартирной двухэтажки. Выйти самостоятельно люди не могли.

- Прибывшие сотрудники МЧС с помощью трехколенной лестницы спасли четырех человек (среди них один ребенок) со второго этажа. Распилив решетки на окнах квартиры первого этажа, огнеборцы спасли еще двух человек, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар удалось быстро погасить. Теперь причину его возникновения будет выяснять отдел дознания.

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