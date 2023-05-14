В Челябинске остановку «Площадь Ярославского» переименовали в «Площадь Искусств»

Несколько месяцев назад переименовали и саму площадь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске остановку общественного транспорта «Площадь Ярославского» переименовали в «Площадь Искусств». Распоряжение, подписанное главой города Натальей Котовой, опубликовали на сайте администрации.

– Изменить наименование остановочных пунктов общественного транспорта в городе Челябинске, расположенных на улице Труда в прямом и обратном направлении движения транспорта, – сообщается в документе.

Напомним, в марте этого года приняли решение переименовать непосредственно площадь Ярославского в площадь Искусств. С такой идеей первым выступил театр оперы и балета. Они аргументировали это предложением тем, что рядом находятся школа искусств, филармония, два музея, а через мост еще и зал органной музыки «Родина».

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