Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 11:25

В Челябинске появилось граффити к 9 Мая

Автором рисунка стал сделал художник Тимур Абдуллаев
Источник:kp.ru
Фото: t.me/chelyabushka

Фото: t.me/chelyabushka

К 9 мая в Челябинске появился ещё один особенный мурал. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», подарок к празднику родному городу сделал художник Тимур Абдуллаев, известный благодаря своим многочисленным тематическим проектам в духе стрит-арта.

— Портрет девушки с голубями, знаменем и георгиевской лентой теперь украшает здание подстанции на улице 40-летия Победы, — пишут авторы паблика. — Всё очень символично — от смысла картины и культуры граффити в нашем городе до выбора повода и улицы под размещение.