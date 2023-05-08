В Челябинске появилось граффити к 9 Мая

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К 9 мая в Челябинске появился ещё один особенный мурал. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», подарок к празднику родному городу сделал художник Тимур Абдуллаев, известный благодаря своим многочисленным тематическим проектам в духе стрит-арта.

— Портрет девушки с голубями, знаменем и георгиевской лентой теперь украшает здание подстанции на улице 40-летия Победы, — пишут авторы паблика. — Всё очень символично — от смысла картины и культуры граффити в нашем городе до выбора повода и улицы под размещение.