Окружной военный госпиталь оснастят современным оборудованием

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Окружному военному госпиталю докупят нового оборудования, в том числе рентген плюсом к уже приобретённым двум десяткам аппаратов. Как пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка», соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер по личной просьбе медиков, инспектируя ремонт в учреждении в праздничные выходные.

— Глава региона, который предпочитает сам курировать такие значимые проекты, остался удовлетворён качеством работ и поручил благоустроить территорию вокруг госпиталя — непременно со сквером. Как известно, платит за это областная казна, — добавляют авторы канала. — Конечно же, губернатор уделил время и участникам СВО, которые лечатся в клинике: многие собираются вернуться на фронт, настроение у них хорошее. Ну, а власти со своей стороны делают всё возможное: помогают деньгами, льготами, выстраивают систему реабилитации. К слову, летом в регионе для вернувшихся с фронта бойцов будет готов восстановительный центр санаторного типа.