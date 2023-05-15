В Челябинске назначили нового главу комитета дорожного хозяйства

Должность председателя "дорожного" комитета была вакантной несколько месяцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Комитет дорожного хозяйства Челябинска с 15 мая возглавил Николай Кожевников. Об этом объявила мэр Наталья Котова.
— У нас есть большие планы, есть большой проект «Дорожный рывок», который мы осуществляем в этом году на территории города. Желаю терпения, стойкости духа на этой ответственной работе, — напутствовала Наталья Котова нового председателя КДХ.
Ранее Николай Кожевников работал в комитете одним из заместителей председателя. По образованию он юрист, окончил челябинский госуниверситет.
Напомним, предыдущий председатель КДХ Ринат Кучитаров стал в конце прошлого года фигурантом уголовного дела. Силовики задержали его в день увольнения. Экс-председателя подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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