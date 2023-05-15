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НовостиОбщество15 мая 2023 5:27

В Челябинске назначили нового главу комитета дорожного хозяйства

Предыдущий руководитель находится под следствием
Анастасия ТРОФИМОВА
Должность председателя "дорожного" комитета была вакантной несколько месяцев

Должность председателя "дорожного" комитета была вакантной несколько месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска с 15 мая возглавил Николай Кожевников. Об этом объявила мэр Наталья Котова.

— У нас есть большие планы, есть большой проект «Дорожный рывок», который мы осуществляем в этом году на территории города. Желаю терпения, стойкости духа на этой ответственной работе, — напутствовала Наталья Котова нового председателя КДХ.

Ранее Николай Кожевников работал в комитете одним из заместителей председателя. По образованию он юрист, окончил челябинский госуниверситет.

Напомним, предыдущий председатель КДХ Ринат Кучитаров стал в конце прошлого года фигурантом уголовного дела. Силовики задержали его в день увольнения. Экс-председателя подозревают в злоупотреблении полномочиями.

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