Челябинские ветеринары спасают кота, обгоревшего при пожаре в Курганской области

У Пепла при пожаре обгорели подушечки лап. Фото: приют "Три товарища"

Челябинские ветеринары спасают животных, которые пострадали в пожарах под Курганом. В приют «Три товарища» на днях прибыл новый пациент – дымчатый кот с полностью обгоревшими подушечками лап. От шелковистой шерстки тоже не осталось ничего. Как сообщили в приюте, хозяин от своего хвостатого друга отказался.

– Вероятно, кот ходит с такими травмами еще с 7 мая. Но оказать там, на месте, полноценную помощь невозможно. У него все жутко болит. Кот нервничает, пытается агрессировать, что еще больше осложняет процесс обработки, – рассказали зоозащитники. – Ночью в клинике ему убрали грязь и некротическую ткань. Поставили обезболивающий укол, сделали примочки. Кушает хорошо, готов даже миску с кормом съесть. Поэтому капельницу ставить не стали, да и куда ему в больные лапы.

Назвали кота символично – Пепел. Сейчас в социальных сетях для помощи животному открыли сбор средств, ведь для лечения необходимы пеленки, бинты, марлевые повязки, различные мази, уколы и корм.

– Сейчас купили ему все необходимое для обработки, хватит на несколько дней. Он хоть и находится под лекарствами, все равно орет – больно. Но без обработок есть угроза сепсиса, – сообщили в приюте.

Бушующие природные пожары в Курганской области не только лишили крова сотни людей, но и нанесли тяжелейший вред животным. Причем как диким, так и домашним. Многие из них погибли, но немало тех, кто был ранен и просто сидел на пепелище, ожидая помощи.

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