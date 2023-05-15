В Челябинской области задержали контрабандистов, перевозивших крупную партию нефрита на 100 млн рублей

Фото: Уральское таможенное управление

В Челябинской области предотвратили контрабанду 100 тонн нефрита, нелегально добытого на территории России. Полудрагоценный камень преступники планировали переправить через Беларусь в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Преступную схему по вывозу нефрита за рубеж разработали четверо россиян, проживающих в Екатеринбурге и Челябинске. Они планировали перевозить контрабанду грузовыми автомобилями в Беларусь, там его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. После этого члены банды собирались переправить полудрагоценный камень в Китай.

Первая же партия отгруженного нефрита весом 13 тонн и стоимостью более 12 млн рублей была задержана таможенниками на территории Челябинской области. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители обнаружили еще 87 тонн минерала, а также установили всех членов преступной схемы.

Фото: Уральское таможенное управление

— В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой). Мужчины свою вину признали, — уточнили в Уральском таможенном управлении.

Стоимость изъятой партии нефрита оценивается в 100 млн рублей. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Фото: Уральское таможенное управление

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