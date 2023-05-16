В Челябинске 24-25 мая проведут межрегиональную выставку-форум «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт»

Масштабная отраслевая выставка ежегодно собирает активных участников автомобильного рынка – руководителей компаний и экспертов пассажирских перевозок, коммерческого транспорта, дистрибьюторов техники и комплектующих.

— В этом году СТО «Молния» представит вниманию посетителей выставки линейку грузовых автомобилей нового бренда Dongfeng. Данная корпорация является одной из крупнейших системообразующих автомобильных государственных предприятий в Китае. Грузовая техника Dongfeng — это инновации, качество и надежность, которые станут крепким подспорьем в развитии бизнеса. Посмотреть и оценить новинку можно будет на выставке, после мероприятия с удовольствием ожидаем заинтересованных потенциальных покупателей у нас в салоне, — поделился исполнительный директор «Техногалереи» Руслан Сайфулин.

Посетителям выставки будут представлены автомобильные запчасти от компании «Трек», коммерческий, легковой и грузовой транспорт, автобусы разных классов от компаний «Уралкам» и King-long. Новую технику в видеонаблюдении автотранспорта представит компания «Технология-Тюмень», а для любителей комфортных путешествий будут представлены автономные дома на колесах от компании «СтройМеталл».

На выставке вы сможете найти рефрижераторы от компаний «Комфорт авто», «Техносервис» и «Авто Лайнер», а также тюнинговые, автозвуковые и банковские услуги. Компании «Луидор» и «Спецагрегат» покажут новые модели самосвалов и другие позиции (от ГАЗ, КАВЗ, КАМАЗ). Интересующихся складской техникой, компания «УралСервисТех» ознакомит со своим ассортиментом, а «Техногалерея» представит кран-манипулятор DAEWOO.

О ходе реализации проекта по обновлению троллейбусной системы расскажет генеральный директор компании «Синара–ГТР Челябинск» Сергей Брусник, а одним из экспонатов выставки станет новый троллейбус Синара-6254. Также на форуме представители Группы Синара проведут ярмарку вакансий, расскажут о перспективах работы на «Челябинском заводе городского электрического транспорта» и вакансиях компании «Синара – ГТР Челябинск», в частности о курсах подготовки водителей троллейбуса.

В рамках выставки пройдет конкурс профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий «Лучший водитель автобуса (большого класса) Челябинской области». Конкурсанты будут сдавать теоретическую и практическую часть соревнования.

В рамках мероприятия пройдет форум с представителями власти. За круглыми столами и дискуссионными панелями участники обсудят вопросы безопасности и контроля дорожного движения, кадровую нехватку, а также главные вопросы транспортной отрасли, проблемы, которым стоит уделить внимание и найти решение. Посетители заслушают доклады о новых технологиях от представителей российский брендов.

Гости и участники имеют уникальную возможность познакомиться с продукцией рынка, получить исчерпывающие комментарии от профессионалов отрасли и составить собственное мнение о преимуществах представленных брендов. Приглашаем всех жителей города 24-25 мая в ЛА «Трактор» на выставку-форум! Вход бесплатный.